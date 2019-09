Inauguration de la Rue Simone Veil à Chalon-sur-Saône

Vendredi, en début de soirée, la Rue Simone Veil a été inaugurée en présence du maire, de nombreux résidents du lotissement Chemin de la Coudre et d'élus locaux. Plus de détails avec Info Chalon.

À 19 heures, le lotissement Chemin de la Coudre, à Chalon-sur-Saône, était assez animé.



En effet, Gilles Platret, le maire, s'est rendu sur place afin d'inaugurer la Rue Simon Veil, en compagnie de nombreux résidents du lotissement.



Née à Nice le 13 juillet 1927 et décédée à Paris le 30 juin 2017, Simone Veil est sans nul doute la femme politique française la plus célèbre et la plus populaire à partir du milieu des années 1970. Sa renommée est due à son combat pour la loi qui porte son nom, relative à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) votée en 1975, et à un parcours de vie exceptionnel marqué par la tragédie, intimement inscrit dans l'histoire politique de l'Europe du XXème siècle. Rescapée de la Shoah, elle a une trajectoire de «pionnière», en occupant des postes jusque-là inaccessibles aux femmes au sein de l'administration comme en politique. Européenne convaincue, elle incarne la figure d'une féministe engagée modérée, d'un témoin respecté de la mémoire de la «Solution finale» et d'une professionnelle de la politique à la carrière atypique, menée en dehors des filières et des partis politiques traditionnels.



En lieu et place d'anciens jardins familiaux, le lotissement Chemon de la Coudre, c'est 32 lots de 454 à 734 m3. Le projet du lotissement a été engagé par la Ville de Chalon-sur-Saône, dès 2015, dans une perspective d'adaptation de l'offre de logements aux nouveaux usages et aux attentes des Chalonnais. La municipalité a décidé, par délibération en date du 2 février 2016, de confier cet aménagement à la SEM Val de Bourgogne en qualité de concessionnaire d'aménagement, en charge de l'aménagement du lotissement dont les parcelles sont destinées à la construction des maisons individuels pour des particuliers.



À ce jours, sur les 32 lots proposés à la commercialisation, on recense :

— 15 lots vendus (11 lots au 31/12/18)

— 3 los sous compromis de vente (1 lot au 31/12/18)

— 5 lots sous option (2 lots au 31/12/18)



Les travaux ont débuté en septembre 2017 pour la tranche 1 et en mars 2018 pour la tranche 2. Si l'aménagement et la concession pour la Ville de Chalon-sur-Saône était bien dévolus à SEM Val de Bourgogne, la maîtrise d'œuvre de conception été confiée au groupement DSA Architecture/2 Ages Conseils/ Atelier du Bocage et Berest Bourgogne pour la maîtrise d'œuvre de réalisation.



Quant aux travaux, ils ont été confiés à Eurovia en tant que titulaire du lot 1 (terrassement, eaux pluviales, eaux usées et voirie), Cognard BTP, titulaire du lot 2 (réseaux secs et eau potable), Connect, titulaire du lot 3 (éclairage public) et Lantana Cornuet, titulaire du lot 4 (plantation et espaces verts).



Rendant hommage à Simone Veil, Gilles Platret fait remarquer qu'il y a bien plus de noms de rues dédiés à des hommes que des femmes mais compte bien remédier à la situation.



«Nous avons quelques idées», annonce-t-il.



«Chalon est une ville qui a connu une évolution en 40 ans», explique le maire, évoquant dans son discours la «périurbanisation», phénomène «gourmande en terres agricoles» et «qui n'est pas sans poser des problèmes comme l'encombrement des routes».



Le lotissement Chemin de la Coudre est construit sur des terrains autrefois dédiés au jardinage.



«Nous restons attachés à nos jardins familiaux» souligne le maire, qui remercie la SEM Val de Bourgogne, qualifié de «bras armé de l'opération».



Une opération «qui fonctionne bien» sur un site «multiusage avec une possibilité de services» et aux allures «de campagne, à quelques minutes du centre-ville». Le lotissement est «dans la continuité de Saint-Jean des Vignes».



«Chalon est sur une tendance à l'augmentation de sa population» remerciant les habitants du lotissement de contribuer à l'objectif fixé par la Mairie, à savoir atteindre les 50 000 habitants.



Étaient également présents, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée aux relations avec le monde culturel et sportif, Bernadette Vellard, conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations de quartier, Jacqueline Gaudillière, conseillère municipale déléguée chargée des relations avec les clubs d'Anciens, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué aux sports, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Christian Marmillon, vice-président du Grand Chalon en charge des Gens du voyage, de la Coopération décentralisée et des Échanges internationaux, Jérémy Wilequin et Fanny Carreau, respectivement, directeur de la SEM Val de Bourgogne et responsable d'opération à la SEM Val de Bourgogne.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati