Soignez votre ‘Image, Style & Morphologie’ avec Camaieu et Nocibé

Une opération de coaching personnalisé qui a ravi la clientèle !

Samedi, de 15 heures à 18 heures, au magasin à l’enseigne ‘Camaieu’ situé 40 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, se déroulait une action de coaching afin de soigner ‘ Image, Style et Morphologie’ de la clientèle par une colorimétrie, agrémenté d’un make-up réalisé l'employée de ‘Nocibé’.

Cette 1ère opération créée sur Chalon et mis en place par ces deux structures, l’une de l’habillement et l’autre de la beauté et de l’esthétique a permis à la clientèle, de participer gratuitement à un atelier de coaching d’ ½ heure animé par une coach experte ainsi que la réalisation gratuite d’un make-up par la responsable de Nocibé.

Des conseils personnalisés sur la colorimétrie (pour combler les ombres, les rougeurs…), sur la morphologie pour mieux travailler sur une silhouette parfaite et la réalisation d’un make-up de qualité (maquillage et soins), voici ce qu’ont réalisé Emilie (Responsable Camaieu Centre Ville), Yolande (Responsable Camaieu Géant Casino), Sophie (Responsable Camaieu de l’autre magasin de Géant Casino) et Claudia (Responsable du magasin Nocibé centre ville).

Grâce à cet atelier mis en place, la clientèle de Camaieu qui a participé à cette opération s’est vu bénéficier par Nocibé d’une remise de 10% sur les produits Clarins, -10% sur le 1er rendez-vous à l’institut de beauté, la gratuité de la carte de fidélité ainsi qu’un Skin Daiting offert à toute la clientèle du magasin au cours du mois de septembre.

Le photoreportage info-chalon.com