Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Les comptoirs thé & café

Une torréfaction artisanale qui permet aux cafés de posséder des arômes subtils !

Depuis le 30 Août, au 49 rue aux fèvres à Chalon-sur-Saône, vient de s’installer un magasin franchisé à l’enseigne « Les Comptoirs thé & café ».

Dans ce beau magasin, les arômes olfactifs très prononcés du café vous séduiront, vous trouverez bons nombres de cafés (une vingtaine) dont certains sont très gourmets et viennent d’une plantation très régulée et limitée. Dans cette boutique 150 thés différents sont également accessibles en vrac.

Ganaëlle, la gérante du magasin, saura vous conseiller sur le meilleur choix possible et vous proposera également une sélection d’infusions, d’accessoires, de vaisselles ainsi que de l’épicerie fine sucrée et salée.

Dans ce commerce où l’on propose le café en grain, on le moult à votre demande selon la cafetière que vous utilisez !

Ouvert du mardi au jeudi de 09 H 30 à 12 H 30 et 14 H 30 à 19 H 00 du mardi au jeudi, de 09 H à 19 H le vendredi et samedi et de 09 H à 12 H 30, le dimanche renseignements : Tél au 09 83 82 90 62.