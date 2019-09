Chalon-sur-Saône : Passage de relais à la chocolaterie Jeff de Bruges !

Une retraite bien méritée pour Isabelle et Philippe !

Il y a six ans Isabelle et Philippe qui travaillaient depuis de nombreuses années dans l’hôtellerie ont eu envie de faire quelque chose ensemble ! Après des démarches auprès de Jeff de Bruges et une formation de quelques semaines, ils se sont installés en ouvrant un commerce franchisé avec la célèbre marque de chocolat Jeff de Bruges, 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône.

Après 6 années passées de bons et loyaux services l'heure de la retraite est arrivée, ainsi, ils passent la main à Caroline et Pascal Maksé qui ont été retenus professionnellement par la société Jeff de Bruges après une formation à Paris à l'école Nationale « Jeff de Bruges » et de nombreux stages en magasin ; Deux jeunes,qui aiment le challenge, le contact avec la clientèle et faire partager le goût des chocolats.

Ce mercredi matin, c'était le jour de la passation de pouvoir entre les anciens et les nouveaux gérants ! Info-chalon. Com était présent lors du passage de tablier et les dernières consignes.

Info-Chalon souhaite une bonne installation aux jeunes gérants !

Pour information la boutique Jeff de Bruges vous propose des assortiments variés et toute une gamme de chocolats gourmands aux méthodes belges très réputées (délicieux pralinés, avec des noisettes, avec des amandes… au chocolat au lait, noir ou blanc).

« Jeff de Bruges » 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 43 65 66. Nouveaux horaires : Ouvert le lundi après-midi de 14 heures à 19 heures, du mardi au jeudi de 9 h30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 h, le vendredi et samedi de 9 h 30 à 19 h.

(Ouverture exceptionnelle pour le dimanche de la braderie de 10 heures à 18 heures)