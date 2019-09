Appel à l'aide pour retrouver O Vaino !

Une récompense est annoncée si vous le retrouvez !

Bonjour, je m'appelle O VAINO, je suis un norvegien de 13 mois, blanc et noir à poil long. Je porte un collier bleu clair avec une médaille rouge portant le numéro de téléphone de mes maitres. Je suis pucé et stérilisé, je suis un chat anxieux qui a besoin de soins particuliers (je suis sous traitement)...Je ne suis pas rentré mardi soir 3 septembre 2019, depuis ma maitresse ne dort plus et me cherche partout; je lui manque vraiment beaucoup.

Perdu quartier du centre commercial de la Thalie a Chalon sur saone, vers l'hotel ibis styles et bricoman

Si vous m'avez vu ou m'avez recueilli merci de la contacter au 06.66.29.60.44 ou 06.45.79.62.23 ou 03.85.46.51.89

Mes maitres sont prêts a vous donner une récompense si vous me ramenez chez moi!!!