Le quartier des Aubépins sera à la fête les 14 et 15 septembre

La fête de quartier est toujours un temps fort rassembleur dans la vie de la cité autour d’animations festives à partager en famille, entre voisins et/ou entre amis. Réservez votre journée du samedi 14 septembre aux Aubépins pour une grande fête tout autour de la Maison de quartier, ainsi que sur le terrain de boule (de 14 h à 19 h) avec spectacle pour enfants, animations et ateliers divers, expositions…





Les rendez-vous

Exposition Les Trésors des Aubépins - portraits intimistes d’habitants

Exposition de Kapela Ngiandu - salle arc en ciel

Félicitations aux Tricoteuses pour la décoration de la fête

17 h 45 : spectacle « l’école des petits Robert » - Cie Robert et moi (durée 55mn)



Les ateliers de 14 h à 18 h

Pompons, les Tricoteuses

Cartes postales, Maison de quartier

Venez créer votre Arcimboldo, Maison de quartier

Bricolage, Bricothèque

Créatif et maquillage, Service vie scolaire

Capsules, Antoinette Bezon (intervenante à la Maison de quartier)

Papier mâché, Muriel Paquet

Origami, Sylvie Hoarau (intervenante à la Maison de quartier)

Droits de l’enfant, ATD Quart Monde

« Ma destination de rêve », Espace PaMa

Tableaux ludiques, Confédération Syndicale des Familles

Parents-enfants 0-4 ans, le Relais des enfants de Marguerite



Les animations de 14 h à 18 h

Robots dessinateurs et installation interactive, FabLab du Chalonnais

Relooking de meubles, les Secrets de Lolo

Escape game, Service Jeunesse

Présentation d’objets en vannerie, Tomislav Dzemic

Vêtements et accessoires à très petits prix, Famille chalonnaise

Une nouvelle vie à vos vêtements, Éliane Bailly

Tyrolienne, Service Jeunesse

Roue de la Fortune, association Maison des Aubépins

Jeu de l’Oie, STAC/TRANSDEV

Jeux autour de l’Ecologie, Confédération Nationale du Logement

Animation musicale, fanfare de rue Les boeufs bourguignons



UN PETIT CREUX ? UNE PETITE FAIM ?

Buvette et restauration de 12 h à 19 h par l’association Maison des Aubépins et les bénévoles du quartier.

Tour en vélo dans le Parc pour annoncer la Fête. Pour ceux qui veulent accompagner, venez avec votre vélo en collaboration avec l’espace PaMa.