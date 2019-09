MUNICIPALES - A Chalon sur Saône, les écologistes affichent leurs ambitions

A ce stade, les écologistes chalonnais sont sans doute les plus structurés. Et ce vendredi soir, ils ont marqué le coup en s'avançant à visages découverts.

Ils l'affirment haut et fort, leur tête de liste n'est pas encore connue et elle émergera du collectif à l'issue de leurs échanges internes, mais tous affichent d'ores et déjà leurs ambitions de figurer sur une seule et unique liste. Une liste qui arbore l'idée de "bien vivre à Chalon". C'est leur seule et unique ambition alors que les uns et les autres ont souhaité exprimer leurs motivations à se lancer dans la campagne des municipales. Plusieurs têtes connues dans le microcosme chalonnais figurent dans ce collectif qui attend porter avant tout un projet écologique, solidaire et environnental.

"Faisons Chalon"

Voilà le leitmotiv qu'ils affichent aux côtés de Mourad Laouès, élu municipal d'opposition chalonnais et conseiller communautaire du groupe Convergence. "Chalon est loin d'avoir engagé le territoire dans les transitions écologiques, citoyennes et sociales. Ce retard dû aux choix des majorités précédentes et actuelle n'est plus tenable" ont affirmé les membres du collectif, soucieux de sensibiliser les Chalonnais à la cause.

Des verts qui surfent sur les résultats aux européennes

Après les résultats des élections européennes qui ont placé l'écologie comme une vraie sensibilité à Chalon sur Saône comme sur de nombreuses autres territoires, les écologistes chalonnais se sentent pousser des ailes. La grande inconnue reste bien évidemment celle de la transformation des résultats aux européennes aux élections municipales, et là c'est une toute autre paire de manches qui s'annonce, et ce d'autant plus que tous les candidats aux municipales vont jouer la carte du verdissement de leurs programmes.

En attendant, vendredi soir, le collectif a appelé tous les Chalonnais désireux de s'associer à un Chalon écologique, à les rejoindre. Une page facebook @BienVivreAChalon2020 a été créée ainsi qu'un site internet www.bienvivreachalon2020.fr

Laurent Guillaumé