La brocante du comité de quartier Boucicaut est dans le move!

ce dimanche à Chalon…

La dynamique équipe formant le comité de quartier Boucicaut/Colombière/Verrerie/Champ-Fleuri a échappé à la pluie ce dimanche. Juste quelques gouttes, mais pas de quoi décourager les exposants présents sur les deux places, un peu moins nombreux que les précédentes éditions, environ soixante-dix. Il en fallait plus pour décourager les bénévoles qui oeuvraient à la buvette et à la petite restauration. Le moral et l'ambiance étaient au rendez-vous. Le maire de Chalon, élus et présidents de comités de quartiers sont venus saluer le président Duployer et son équipe pour leur disponibilité.