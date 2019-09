Réservez votre prochain weekend pour le National Pétanque de Chalon-sur-Saône

Les champions seront au rendez-vous!

Vendredi, à partir de 9 heures, au stade Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône, commencera le National Pétanque édition 2019 avec le festival Vétéran. S'en suivra à 18 heures, le traditionnel concours du gentleman en présence d'élus, de partenaires et de joueurs de haut niveau.

Cette année, ce national de pétanque sera très relevé avec la présence de joueurs tels que: Maiky Molinas, Champion du monde tête à tête en titre, Joé Casale, récent vainqueur de la marseillaise et champion d'Europe de tir de précision junior, de la triplette championne de France Feltin, Prudhomme et winter, les excellents Romain Fournier, Kevin Malbec, Christophe Sevilla… ... il y aura aussi les vainqueurs et les finalistes 2018 ainsi que de très bons joueurs de Saône et Loire avec par exemple Fréderic Michel, Médéric verseau , Damien Courroy et bien d’autres.

Coté féminin, la compétition sera acharnée avec la présence de l’équipe nationale suisses, de l’équipe espoir suisses, de la triplette championne de France 2018 (Rodrigues Nadège, Apolline Garien et Chantal Salaris) , de Sabrina Binda (huitième de finaliste du championnat de France individuel le weekend dernier à Dijon et vice championne de France 2015 et Championne de France 2016, etc. ....

Horaires des Nationaux

Samedi 9 heures début des parties de poules

Samedi 15 heures reprise parties après les poules

Samedi 15 h 30 Début du Grand prix MS Pétanque.

Dimanche à 8h30 Huitième de finale du National Masculin et du Grand pris MS Pétanque

Dimanche à 8h30 début du Triplette mixte Chalenge Maurice Roch

Dimanche à 10 h Quart de Finale du National Masculin et Féminin

Dimanche à 8h30 Début des nationaux jeunes Minimes et Cadet.

Dimanche à14 h 30 1/2 finale national masculin et féminin

Dimanche à16h 30 Protocole de présentation des Finales

Dimanche à17 h Finales de tous les concours suivie de la remise des prix.

Les organisateurs demandent aux participants de venir avec une tenue homogène pour le haut du corps!

Pour information, les inscriptions pour les nationaux jeunes sont possibles jusqu’au 10 septembre.