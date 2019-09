C’est la rentrée 2019 à Musique / Pluriel, pensez à vous inscrire !

Vous souhaitez chanter, vivre une aventure musicale étonnante ? Bienvenue à Musique /Pluriel !

L'association Musique/Pluriel propose deux ateliers de chant pour adultes, pour que chacun trouve ce qui lui convient, et un atelier d’éveil musical pour jeunes enfants.

Les Ateliers Vocaux Musique / Pluriel, dirigés par Barbara Trojani et Vincent Dumangin, mis en espace par Claire Monot.

Des ateliers hebdomadaires, complétés par deux à trois week-ends de travail.

Le Chœur a vocation à se produire en concerts ou en interventions spectaculaires aux formes moins classiques (Allo chansons, Porteur de rêves, le Presto)

Les premiers ateliers auront lieu

chœur féminin : lundi 30 septembre de 19h à 21h 30 à l'école primaire Maurice Cortot, 1 rue Vincent Auriol à Chalon.

chœur mixte : mardi 1er octobre de 19h à 22h à l'école primaire Maurice Cortot, 1 rue Vincent Auriol à Chalon.

L'Autre Atelier, dirigé par Catherine Faure et Robin Limoge

Des ateliers hebdomadaires le mardi de 20h à 22h à l’école Rives de Saône, 65 rue de Strasbourg à Chalon sur Saône.

Pour chanter ensemble tout simplement. Le chœur n'a pas de vocation spectaculaire. Il se produit toutefois en concert une à deux fois dans l'année.

Premier atelier le mardi 8 octobre.

Pour ces deux ateliers, aucune connaissance musicale préalable n'est requise.

Une rencontre individuelle avec le chef de chœur Barbara Trojani est nécessaire, elle a lieu le mardi 24 septembre (rendez vous sera donné par les responsables)

Récréassons : ateliers d’éveil musical dirigés par Odile Thiery

Chaque samedi matin ils permettent aux enfants de 3 à 7 ans de découvrir le domaine musical au travers de jeux avec les sons : les leurs, ceux des autres, ceux de la vie, et toutes matières sonores.

Répartis par groupes de niveaux, ils pratiquent des activités ludiques favorisant l'écoute, le désir de communication par l'expression musicale, l'imagination, le sens de la construction musicale et du rythme...

Les Ateliers Récréassons se produisent en concert deux à trois fois par an.

Le samedi matin, les enfants sont regroupés en ateliers par classes d’âges :

9h30-10h15 pour les 3 ans; 10h15-11h15 pour les 4 et 5 ans; 11h15-12h15 pour les 6 et 7 ans.

Premier atelier le samedi 21 septembre, 30 ateliers dans l’année scolaire à l’école Maurice Cortot, 1, rue Vincent Auriol, Chalon-sur-Saône.

MUSIQUE/PLURIEL c’est aussi ZIKADO: sessions pour les 7-16 ans avec Alice Waring: guettez les dates sur le site : www.musiquepluriel.fr

Informations, inscriptions: 03 85 92 05 43

JCR