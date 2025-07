Saint Rémy : L’édition 2025 de « Place à l’été » apporte son lot de nouveautés.

Comme chaque année "Place à l’été" s’installe du 4 juillet au 14 août place de la mairie avec de nombreuses activités et installations pour passer un bel été.

Six semaines d’animations avec plusieurs nouveautés pour cette nouvelle édition de "Place à l’été" qui s’annonce plutôt dynamique et démarrera le 4 juillet pour se terminer le 14 août.

Jeudi, Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy, a présenté le programme de l’édition 2025. Cette année, pour cette 5ème édition, Place à l’été arbore un nouveau logo, la plaquette se présente sous un nouveau format, et surtout, de nouvelles activités.

Parmi les principales nouveautés et pour la première fois, des créneaux ont été aménagés pour les tout-petits 0-3 ans. Au total, ce sont 90 animations qui sont proposées pendant ces vacances d’été par la mairie et il y en aura pour tous les âges.

Le fil rouge de l’année 2025 sera le Grand livre de Place à l’été et le voyage de Luminas la luciole., Décliné en six thématiques avec, comme les autres années, les temps forts du vendredi, vous avez la possibilité de tout retrouver le programme dans la plaquette.

Les festivités débuteront le 4 juillet avec la soirée américaine country et burgers, soirée animée par l’association Country Vine. Place à l’été va couvrir tout le mois de juillet et la première quinzaine d’août jusqu’au 14, jour de clôture, rempli d’animations, de musique, de quoi bien terminer cette incontournable fête proposée par la mairie de Saint Rémy. Six semaines pleines d’activités avec des ateliers créatifs, des initiations sportives, des contes, du karaoké, des ateliers scientifiques, …, qui ont été concoctées par les services de la mairie sous l’égide d’Amandine Duriau, coordinatrice de l’événement.

« Un an de travail pour préparer Place à l’été. Une trentaine de personnes (la médiathèque, l’Escale, le service loisirs tout public, les services techniques, …) a cogité sur l’événement et s’est attelée à préparer les activités. Mélina Perrusset du service communication a créé l’affiche. Il a fallu trouver les nombreux intervenants pour en avoir une trentaine d’entre eux dans le programme », nous a confié Amandine Duriau. Elle réfléchit déjà à l’édition 2026.

Tom sera présent pour la 4ème année consécutive, il aura Mathys comme compagnon de route durant "Place à l'été".