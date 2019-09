Le lycée Camille Du Gast en mode dispositif 'Eco Lycée' dés le début de l'année

Toyota rejoint les nombreux partenaires de l'établissement

Lundi matin, à 11 heures, dans l'établissement Camille Du Gast, toute l'équipe du Proviseur Laurent Cagnes, composée de la Proviseure Adjointe Valérie Perraudin et de Thierry Berthoux, Directeur Délégué aux formations, était dans l'attente de la livraison d'un nouveau véhicule de marque Toyota Corolla 100% hybride en provenance du garage Eric Cheli, allée des érables à Sevrey.

Ce véhicule financé en partie par la Région, la taxe d'apprentissage et un geste commercial de la société Toyota, s'inscrit pour le lycée dans une démarche écologique dite du dispositif Eco Lycée dés le début de l'année scolaire et permet avec tous les autres véhicules neufs prêtés par les autres garages chalonnais (Renault-Peugeot et Citroen) de donner une belle vitrine de cet établissement.

Valérie Perraudin confiait à info-chalon : « Pourquoi un véhicule hybride ? Parce qu'on est dans la démarche 'Eco Lycée' d'une part mais aussi dans ce sens écologique pour nos élèves afin qu'ils puissent travailler autour d'un véhicule hybride comme celui-ci très récent (neuf) et qui possède des technologies nouvelles ; sachant que nos élèves ont déjà cette opportunité de travailler sur des véhicules neufs car nous avons des garages partenaires qui nous prêtent temporairement des véhicules pour conduire. C'est pour cela que même si aujourd'hui ce partenariat est en liaison avec Toyota, nous n'oublions pas pour autant nos autres partenaires. Mais là, l'idée d'un véhicule hybride , c'était quelque chose d’intéressant sur les technologies et l'image que ce véhicule va donner à notre établissement. Ce véhicule sera à disposition des élèves, c'est donc une voiture pédagogique qui en même temps fera la promotion de notre lycée. Bien sûr, notre partenariat avec Toyota va se densifier de plusieurs façons : visite de chaîne de montage, Visite d'un professionnel pour une intervention... tout comme nous l'effectuons avec nos autres partenaires. Ce véhicule est aussi important pour nous car il permet d'avoir de l'extérieur une belle image de notre lycée lors de son utilisation ! ».

Thierry Berthoux ajoutait :« Cette demande de véhicule Hybride s'inscrit aussi dans le référenciel métier de cette connaissance de nouvelles technologiques du véhicule hybride électrique, puisque l'on forme des techniciens dans ce domaine. Donc, quoi de plus normal que de faire appel à la marque Toyota qui sont les précurseurs dans ce domaine et qui ont sorti le premier véhicule électrique sur le territoire français. Nous nous sommes dit, qu'il serait bien d'utiliser ces véhicules mais aussi de travailler sur la pointe de la technologie. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui avec nos élèves car nombreux ne se doutent pas ou sont loin de penser, c'est qu'ici, nos élèves travaillent sur des véhicules récents tels que les modèles 3008, DS5, Berlingo dernière génération.. alors voir ce type de véhicule hybride rentrer dans notre établissement en véhicule pédagogique cela ne peut être que quelque chose de positif ! ».

A 11 heures 30, c'est Eric Cheli, le Directeur du garage Toyota Sevrey, qui livrait le véhicule à l'établissement scolaire.

Les élèves et professeurs étaient très attentifs aux différents conseils dispensés par le Directeur.

Le photoreportage info-chalon.com