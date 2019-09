Appel à témoins suite à un accrochage à Chalon sur saône

Une personne a eu la désagréable surprise de retrouver son véhicule stationné place du Collège, endommagé, entre 9h et 16h ce mardi 10 septembre. Il s'agit d'une Peugeot 208 blanche qui était garée devant l'entrée du lycée Emiland Gauthey et les portières avant et arrière côté conducteur ont été embouties par un autre véhicule. Sur la voiture endommagée, il y a des traces de peinture bleue ce qui laisse à penser que l'automobiliste qui a percuté la voiture avait un véhicule bleu ; si quelqu'un a été témoin de l'accrochage et qu'il peut donner des informations sur le véhicule et la marque de la voiture "accrocheuse", veuillez contacter le 06.41.13.42.12 car la personne n'a pas jugé utile de laisser ses coordonnées pour s'assurer de prendre en charge les réparations des dégâts qu'il a occasionnés.