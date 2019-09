GOLF - Coupe Aquilus Piscines et Spas.  Près de 70 joueurs et deux beaux vainqueurs, Joseph Maglione et Philippe Landrot

La saison golfique chalonnaise s’est poursuivie ce dimanche avec la coupe Aquilus Piscines et Spas, proposée par l’un des partenaires majeurs de l’AS Golf.

On annonçait une météo pas terrible pour ce dimanche... Il y a bien eu une averse avec de la grêle mais cela n’a pas empêché près de quatre-vingt joueurs de disputer la coupe Aquilus Piscines et Spas. Une compétition qui tient particulièrement à cœur à Eric Santioni, le boss du magasin de Chalon, lui-même golfeur du côté d’Avoise, quand ses activités prenantes lui en laissent le temps.

Et ce dimanche Eric Santioni, qui animait la remise des prix en compagnie d’Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, n’a pu que se féliciter de la réussite de cette troisième édition. 66 joueurs en 2017, 68 joueurs en 2018 et 74 joueurs en 2019, la participation augmente au fil des saisons. On notait ainsi des golfeurs venus de Montceau et même de Vichy.

Quand on aime le golf, rien n’est impossible... Bien que pris par l’organisation, Eric Santioni a tenu à participer à « son » épreuve, disputée en scramble à 2. Associé à Franck Decock, il a terminé dans la première moitié du classement. Loin derrière les vainqueurs, les chevronnés Joseph Maglione et Philippe Landrot. Seulement inquiétés par le duo familial, composé par Thomas Louvrière, un des grands espoirs de l’AS Golf, qui avait pour partenaire Fabrice, son papa.

Les résultats

Brut : 1. Joseph Maglione (Chalon) - Philippe Landrot (Chalon) 43, 2. Thomas Louvrière (Chalon) - Fabrice Louvrière (Chalon) 41.

Net : 1. Alain Perrault (Chalon) - Frédéric Laugier (Chalon) 47, 2. Joseph Maglione (Chalon) - Philippe Landrot (Chalon) 47, 3. Eric Mermet (Bourgogne-Franche-Comté) - Frédéric Boguet (Montceau) 46, 4. Martine Dubreuil (Chalon) - René Beaumont (Chalon) 44, 5. Thomas Louvrière (Chalon) - Fabrice Louvrière (Chalon) 43, 6. Christiane Develay (Chalon) - Philippe Marc (Chalon) 42, 7. Christophe Choureau (Chalon) - Thibault Bouyssou (Chalon) 41, 8. Daniel Testart (Chalon) - François Laperotte (Chalon) 41, 9. Colette Gaudillot (Chalon) -Jean-Paul Doury (Chalon) 41.

Prochaine compétition : coupe Comptoir des Fers-Aubade samedi 14 septembre en scramble à 2.

Gabriel-Henri THEULOT