Les avocats de Chalon sur saône entrent en grève générale

Les avocats du barreau de Chalon-sur-Saône réunis en assemblée générale le 6 septembre dernier ont voté leur participation à la grève générale de leur profession prévue ce lundi 16 septembre.

La mise en cause de leur système de retraite n'est pas seulement une histoire de sous, elle est aussi un coup porté à l'existence même de la profession d'avocat, donc de ses fonctions dans le système judiciaire français dont les avocats, assermentés, sont des auxiliaires. Ce dernier point concerne l'ensemble des justiciables du pays. Les grands perdants seront évidemment les plus faibles, d'un côté comme de l'autre. Ci-dessous le communiqué du Bâtonnier Jean-Luc Seriot, et la motion du barreau de Chalon. Lundi, ils rejoindront la manifestation nationale.



FSA



Communiqué du Bâtonnier

A l’instar d’autres professions libérales, la profession d’avocat se mobilise le 16 septembre 2019 contre le rapport DELEVOYE relatif à la réforme et à la refonte des différents régimes de retraite.

Au travers des propositions qui sont faites, la profession d’avocat s’estime triplement perdante.

Le taux de cotisations serait doublé passant de 14 % à 28 %, ce qui contribuerait à fragiliser économiquement les nombreuses petites structures au sein desquelles exercent encore bon nombre d’avocats.

La refonte envisagée entrainerait également la fin du régime actuel, solidaire permettant d’assurer à tous les avocats quels que soient leurs parcours professionnels ou leurs difficultés, le même niveau de retraite.

Enfin, la profession conteste la main mise envisagée par l’Etat sur les réserves financières, constituées au fil des années au prix d’une gestion vertueuse, qui contribuent par ailleurs chaque année à rééquilibrer d’autres régimes de retraite déficitaires à hauteur de 98 millions.

C’est la remise en cause du modèle économique des cabinets d’avocats qui est contesté fermement au travers de ce mouvement de grève totale, votée pour la journée du 16 septembre 2019 par l’Ordre des avocats du Barreau de Chalon sur Saône.