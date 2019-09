Chalon-sur-Saône : La triplette (NH71) composée de Martine Nachin, Malorie Blatnik et Valérie Nadan remporte haut la main la finale du 41e National pétanque de Chalon

Après une demi-finale expéditive face à la triplette de Martine Billy 13 à 0, la triplette Nachin surclasse ses adversaires en finale en 1 heures 10 de jeu. Elles ont survolé ce 41ème national !

C'est à 16 heures 50, après la traditionnelle cérémonie du protocole, que s'est déroulée la finale triplette séniors femmes du 41e National pétanque de la ville de Chalon-sur-Saône.

La triplette (NH71) composée de Martine Nachin, Malorie Blatnik et Valérie Nadan a dominé toute la partie la triplette Aurélie Pinheiro Da Costa, Laura Bollot et Laeticia Arnoult (NH 21) pour l'emporter sur le score sans appel de 13 à 7 en onze mènes (dont une sortie de but) et après avoir dominé toute la partie.

Lors de ce weekend, on retiendra la très belle organisation de ce concours qui proposait plusieurs compétitions (jeunes, mixte, gentleman...) et la remarquable présentation assurée par Frédéric Thomas.

Un clin d’œil aussi à l'organisateur Mr Raffin, qui comme à son habitude a démontré un grand professionnalisme et une grande disponibilité auprès de tous !

Déroulement de la partie

1ere mène : Triplette Nachin 1 Triplette Pinheiro 0

2ème mène :Triplette Nachin 3 Triplette Pinheiro 0

3ème mène :Triplette Nachin 3 Triplette Pinheiro 1

4ème mène :Triplette Nachin 3 Triplette Pinheiro 1 (but sorti par Triplette Nachin)

5ème mène :Triplette Nachin 6 Triplette Pinheiro 1

6ème mène :Triplette Nachin 6 Triplette Pinheiro 2

7ème mène :Triplette Nachin 7 Triplette Pinheiro 2

8ème mène :Triplette Nachin 7 Triplette Pinheiro 4

9ème mène :Triplette Nachin 11Triplette Pinheiro 4

10ème mène: Triplette Nachin 11 Triplette Pinheiro 7

11ème mène: Triplette Nachin 12 Triplette Pinheiro 7

12ème mène:Triplette Nachin bat Triplette Pinheiro 13 à 7

Lors de cet événement on notait la présence de Pierre Carlot, Délégué aux sports, Dominique Rougeron, Déléguée aux relations avec le monde culturel et sportif, Robert Dutronc Président du Comité de Saône et Loire de pétanque .

Info-chalon remercie toute l'équipe du National (bénévoles, organisateurs, speaker...) et les joueuses et joueurs pour leur gentillesse, disponibilité et accueil !

