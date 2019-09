Ambiance et bonne humeur lors de la vente de vin doux et corniottes avec le comité de bienfaisance du quartier de la citadelle

ce samedi matin rue de la citadelle à Chalon…

Ce samedi matin, les bénévoles du comité de bienfaisance du quartier de la Citadelle étaient sur le pont pour la vente de vin doux et de corniottes. Didier de Carli, président du comité de la citadelle avait le sourire puisque tout a été vendu avant même la fin de matinée. Cinquante litres de vin doux et environ quatre-vingt corniottes préparées par les deux boulangers de la rue.

Prochaine manifestation du comité : Repas des anciens, Dimanche 6 octobre, salle de restaurant de la salle Marcel Sembat. Participation de 27 euros demandée (repas et animation tout compris). Il faut remplir les conditions suivantes : habiter le quartier et être âgé de plus de 70 ans.

Inscriptions au local du comité : Jeudi 26 septembre de 14h à 17h30 et Mardi 1er octobre de 14h à 17h30. Paiement à l'inscription. Fournir une pièce d'identité et un justificatif de domicile.

Fin des inscriptions : Mardi 1er octobre. Renseignements au 06.26.63.88.92 ou au 06.34.99.15.98