Les autorités politiques chalonnaises s'invitent à la fête de quartier Paix -Centre

La fête de quartier Paix-Centre, organisée ce samedi de 14 heures à 19 heures au square Chabas à Chalon-sur-Saône par les associations des Maisons de Quartier de la Paix et du Centre et dirigées par Florence Reverchon a connu un gros succès de fréquentation grâce aux nombreuses activités proposées et un soleil radieux.

Si le public a répondu présent, de nombreuses autorités politiques chalonnaises sont venues participer à cet événement dont certains en délégation.

Ainsi Raphaël Gauvin, Député, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Nathalie Leblanc, Conseillère Régionale Bourgogne Franche-comté, Alain Rousselot Pailley, Maire de Chatenoy en Bresse … ainsi que de nombreux adjoints et conseillers étaient présents à cette manifestation très festive!

Le Maire est venu à la fête en vélo,

Raphaël Gauvain était en compagnie d' Alain Rousselot Pailley,

Sébastien Martin avec ses enfants,

Nathalie Leblanc en délégation,

John Guigue en compagnie de Conseillères de la Municipalité : Jacqueline Gaudillère, Dominique Rougeron et Bernadette Vellard.

Le photoreportage info-chalon.com