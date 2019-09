Le Cloître Saint-Vincent inauguré vendredi soir en grande pompes

Vendredi soir, le Cloître canonial de la Cathédrale Saint-Vincent a été inauguré en grandes pompes devant un parterre de personnalités et d'élus locaux. Retour en images avec Info Chalon.

Hier, à 19 heures, avait lieu le Cloître canonial de la Cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, en présence de nombreuses personnalités et élus.



Après un rappel historique du lieu, qui avait été fermé au public depuis 2009 pour causes de travaux de restauration, par le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, ce furent tour à tour Jean-Vianney Guigue, vice président du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur, Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire et Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Chalon-sur-Saône de prendre la parole.



Après les discours, les invités étaient conviés à un vin d'honneur.



Parmi les invités,outre les riverains, étaient présents (liste non exhaustive), Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire, Jacqueline Gaudillière, conseillère municipale déléguée chargée des relations avec les clubs d'Anciens, Bernadette Vellard, conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations de quartier, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Amelle Deschamps, adjointe au maire en charge des affaires sociales, Mina Jaillard, conseillère Municipale, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Joël Lefèvre, adjoint au maire en charge de l'Espace public, Benoît Dessaut, adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine de Chalon-sur-Saône, Christian Marmillon, vice-président du Grand Chalon en charge des Gens du voyage, de la Coopération décentralisée et des Échanges internationaux, Maxime Ravenet, adjoint au maire en charge de la démocratie locale, Mourad Laouès du collectif Bien Vivre à Chalon (écologistes), le Père Thierry de Marsac, curé de la Cathédrale Saint-Vincent, Gabriel Close, vicaire de la paroisse du Centre-Ville —qui comprend Saint-Vincent, Sainte-Marie et Saint-Cosme —, Ahmed Benghazi, président du Centre culturel Musulman de la Mosquée El Fath (celle qui est en centre-ville), Jean-François Drillien, président du Comité de Chalon-sur-Saône de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie (FNACA), Claire Bois-Parcos, directrice administrative et financière de la Ville, la sculptrice, Laëtitia de Bazelaire et Benjamin Saint-Jean Vitus, archéologue de l'INRAP.



Abstente à la cérémonie, Florence de Ponthaud-Neyrat, artiste à l'origine des 2 œuvres (Adam et Ève et le Souffle du Serpent) installées dans le cloître, était représentée par ses deux frères et sa belle-sœur.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati