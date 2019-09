Plus de 650 manifestants contre la Réforme des retraites dans les rues de Chalon-sur-Saône

Aujourd'hui, nouvelle mobilisation en Saône-et-Loire contre la Réforme des retraites. Cette manifestation départementale a eu lieu à Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce mardi 24 septembre 2019, c’est fut au tour des antennes départementales de la CGT et de SUD : Solidaires d’appeler à la mobilisation contre la Réforme des retraites, des suppressions d’emploi et pour la défense des services publics.



Le 20 juin dernier, les retraités ont adressé plus de 200 000 cartes pétitions au président de la République, Emmanuel Macron, pour exiger l' annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités, le retour à l'indexation des pensions sur l'évolution des salaires, une mesure immédiate de revalorisation de 3% compensant la baisse récente de leur pouvoir d'achat, le maintien et le développement des services publics de proximité.



Pour l'Union locale CGT, «des solutions existent» comme, par exemple, l'égalité salariale femmes/hommes qui rapporterait 5,5 milliards d'euros. Selon le même syndicat, la suppression des exonérations permettrait de dégager près de 20 milliards d'euros pour financer les retraites. La CGT dénonce les 21 milliards de cadeaux faits aux entreprises sans contrepartie sur l'emploi à travers le CICE — 100 milliards depuis 2013 —, les 50 milliards de dividendes versés aux actionnaires pour 2019 — soit 9,7% d'augmentation depuis 2018 — ainsi que les entre 60 et 80 milliards d'évasion et fraudes fiscales par an.

Le PCF, de son côté, parle d'un «hold-up sur (les) meilleures années à la retraite» de la part du gouvernement.



Plus de 650 manifestants se sont réunis, à 14 heures 30, devant la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône. Parmi les personnes présentes, une vingtaine de Gilets Jaunes.



Les manifestants ont emprunté, sans heurts, la Rue du Parc, la Rue de Belfort, la Place de Beaune, la Rue Émiland Menand, le Boulevard de la République, la Rue Gauthey avant de s'arrêter, au 35 Rue d'Autun, devant la permanence de Raphaël Gauvain, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, absent ce jour-là.



Après avoir laissé quelques "souvenirs" sur la représentation locale du député, le cortège a repris son chemin via la Rue Gloriette, à nouveau le Boulevard de la République puis l'Avenue Nicéphore Niépce, le Quai Gambetta, l'Esplanade du Port Villiers, la Rue du Général Leclerc.



Après la manifestation, devant la Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône, il y a eu de 2 prises de paroles. Ainsi, chacun leur tour,Pascal Poyan et Gilbert Ray, respectivement les représentants des antennes locales de SUD : Solidaires et de la CGT, ont lu un communiqué.



Le 8 octobre, la prochaine manifestation aura lieu , à 15 heures, à Mâcon. Des bus sont organisés, à 13 heures 30, au départ de la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône. Un arrêt est prévu à Tournus, à 14 heures, Place de la Gare.



