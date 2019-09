Reprise des entrainements au club « Karathaï Boxing » et « Karaté contact » à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône !

Les jeunes de la catégorie Karaté Contact Kids étaient impatients de reprendre les entraînements !

Le club « Karathaï Boxing, Karaté Contact, Muay Thaï et Kick Boxing » du professeur Mathieu Piquerez, 4ème dan diplôme d’état : DEJPES et moniteur fédéral de Muay-thaï et de MMA, vient de reprendre le chemin des entrainements.

Info-chalon.com s’est immiscé en début de séance de l’entraînement de la catégorie « Karaté Contact Kids » sous la direction de Carole Vernadet, ceinture noire 2ème dan et animatrice fédérale, pour constater que les jeunes étaient très motivés et attentifs aux conseils de leur professeur!

Cette année, tous les mercredis, ce sont une quarantaine d’élèves qui sont inscrits, soit une vingtaine à chaque cours (Karaté Contact à partir de 16 heures et Boxe Thaï à partir de 17 heures 15) avec deux séances supplémentaires le samedi après-midi à partir de 13 heures 30 à 14 heures 30 (Karaté Contact) et 14 heures 30 à 15 heures 30 (Boxe Thaï).

Photographie de deux jeunes boxeurs ‘thaï’ sous la surveillance de leur professeur !

Photographie du groupe de boxe thaï Kids

Renseignements Karathaï Chalon pour les cours masculins, féminins, enfants, débutants, loisirs ou confirmés : 07 61 00 28 86