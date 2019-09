Chalon-sur-Saône : Inauguration réussie pour Caroline et Pascal Maksé ‘Jeff de Bruges’

Les invités ont profité d’une réduction de 10% sur l’achat de chocolats et ont pu déguster une nouvelle collection de chocolats aux fruits très savoureux !

Jeudi, à partir de 18 heures 30, se déroulait dans la boutique ‘Jeff de Bruges’ 5 rue du Châtelet à Chalon sur Saône, la soirée d’inauguration des nouveaux gérants de cette chocolaterie, Caroline et Pascal Maksé.

Installés depuis 3 semaines, après avoir suivi une formation à Paris, à l'école nationale « Jeff de Bruges » et de nombreux stages en magasin, ce jeune couple a succédé à Isabelle et Philippe qui bénéficient dorénavant d’une retraite bien méritée.

Pour cette soirée, Caroline et Pascal avaient bien fait les choses en proposant à la quarantaine de convives invités de succulents chocolats ainsi que les dernières nouveautés de chocolats aux fruits, accompagnées d’un verre de crémant.

Souhaitons à ce jeune couple très sympathique une bonne continuité et un épanouissement professionnel.

Lors de cette soirée, on notait la présence de Sophie Landrot, Adjointe en charge du développement du commerce chalonnais et de l'animation de la ville et de Caroline Sebelon, Manager centre ville...

Jeff de Bruges, 5 rue du châtelet à Chalon sur Saône, Tél 03 85 43 65 66

Clin d'oeil à Philippe,visiblement très heureux d'être en retraite,

Et à Isabelle une mamie très heureuse en compagnie de ses petits enfants.

