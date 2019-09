Audience solennelle de rentrée au tribunal de Chalon sur Saône

Pour une fois, l'effectif est complet... La nouvelle Présidente est Madame Pascale Dorion.

Réunis en audience solennelle ce jeudi 26 septembre, les magistrats du TGI de Chalon-sur-Saône ont procédé à l’installation de six de leurs pairs, devant un parterre d’élus et de représentants des autorités civiles et militaires, ainsi que des bâtonniers des barreaux de Chalon et de Mâcon, du président du TGI de Mâcon, du procureur général ainsi que de la première présidente de la cour d’appel de Dijon, du procureur de la République de Dijon, des directeurs de greffe.

Monsieur Savarzeix, procureur de la République, se félicite de voir l’effectif du ministère public à nouveau complet, ce n’est toujours pas le cas des juges du siège. Madame Pertuisot, vice-présidente du TGI, qui a assuré la vacance de la présidence pendant quelques mois, s’est chargé d’accueillir madame Pascale Dorion dans sa nouvelle fonction.

Voici les nouveaux magistrats installés :

Au siège :

- Pascale Dorion, présidente

- David Dufour, vice-président chargé de l'instruction

- Aude Sézanne, juge des enfants

- Audrey Landemaine, juge

Au parquet :

- Clémence PERREAU, substitut du procureur

- Marie-Lucie HOOKER, substitut du procureur

- Christelle DIEZ, substitut du procureur

On note également l'arrivée de Monsieur Benoît GRANDEL, vice-président placé, qui a pris en charge la chambre correctionnelle.

FSA