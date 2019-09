Partenaires, institutions et bénévoles étaient rassemblés lors de la conférence de presse de La Chalonnaise

à l'espace Jean Zay…

C'est à l'espace Jean Zay que s'est tenue une conférence de presse présidée par Stéphane Duplessis, responsable de La Chalonnaise en présence d'Adolphe Dubois, Président du Grand Chalon Athlétisme, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge des Solidarités, de la Cohésion Sociale et de la Politique de la Ville, Pierre Carlot, délégué aux sports, représentant Gilles Platret, Maire de Chalon, ainsi que de nombreux partenaires et bénévoles. Stéphane Duplessis présentait cette 7e édition de La Chalonnaise (plus d'infos à venir sur info-chalon.com).

Depuis sept ans déjà, le succès de ce moment privilégié consacré aux femmes ne s'est pas démenti. C'est un évènement qui est devenu cher aux Chalonnai (se)s et Grands Chalonnai (se)s. La sensibilisation au dépistage du cancer du sein et sa prévention sont les moteurs de cette marche ou course, et les maitre-mots sont convivialité, partage, entraide et information. C'est une aventure humaine riche en émotions. La Chalonnaise bénéfice d'une couverture médiatique forte en local, tant dans les médias traditionnels (presse et radio), que sur les réseaux sociaux.

Les chiffres de La Chalonnaise : en 2013 : 1000 participants et 8576€ reversés, 2014 : 2300 participants, 17 290€ reversés, 2015 : 4200 participants et 30 000€ reversés, 2016 : 6400 participants et 52 470 € reversés, 2017 : 7053 participants et 57 500€ reversés et pour finir, en 2018 : 6283 participants et 56 000€ reversés. Ces sommes ont été reversées à l'ensemble des associations qui combattent la maladie, soutiennent les maldaes du cancer du sein et leur sproches. La Chalonnaises c'est au total 27 236 participantes et des centaines de bénévoles. Qu'en sera t'il pour cette édition 2019 ?

Les inscriptions sont d'ores et déjà possibles. Plus un instant à perdre, venez courir ou marcher pour une bonne cause le dimanche 27 octobre, départ à 10h30, esplanade de la piscine. Échauffement collectif. Village animation et information. Un lot aux 6000 premières inscrites. www.lachalonnaise.fr

Cet énorme succès ne serait pas possible sans vous, les partenaires, sponsors et bénévoles. Rencontrons-nous pour continuer à avancer, ENSEMBLE