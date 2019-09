Dommage pour les visiteurs du dimanche matin...

Ils étaient en nombre ce dimanche à tenter de se rendre au cloître de la cathédrale Saint-Vincent à Chalon sur Saône... en vain !

Profitant du soleil dominical et surtout de leur présence sur le marché du dimanche matin, un certain nombre de Chalonnais ont essayé d'accéder au cloître réhabilité et inauguré il y a quelques jours. Hélas, c'est porte close qu'ils ont découvert ce matin, sans finalement d'affiche explicative sur les modalités d'accès. Pour rappel, la Ville de Chalon a décidé d’ouvrir le cloître Saint-Vincent tous les jours du mardi au dimanche de 14 h à 18 h, et ce jusqu’au 3 novembre.

En parallèle, l’Espace Patrimoine propose des visites guidées les dimanches après-midi de 15 h à 17 h jusqu’au 24 novembre sur inscription à l’Espace Patrimoine (tél. : 03.85.93.15.98) au prix unique de 3,60 €.

Dans le cadre de la Paulée, le cloître sera exceptionnellement ouvert de 10 h à 17 h.

Entrée par la cathédrale, et en cas d’office religieux l’accès sera possible par la cour au 10, Place du Cloître.