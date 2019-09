Vous arrivez à Chalon, pensez à l’Accueil des Villes Françaises...

Depuis maintenant un demi-siècle l’AVF Chalon propose aux nouveaux arrivants dans la cité de Niépce et alentours de nombreuses activités, afin de faciliter leur intégration dans leur nouveau lieu de vie.

A l’instar des autres associations chalonnaises, l’AVF Chalon a repris ses activités, après l’habituelle interruption due aux vacances estivales. Le 7 septembre dernier, l’association, désormais présidée par Françoise Finas, a tenu un stand au 4e Forum de la vie associative et sportive. Et le mardi 17 septembre, c’était la prise des premières inscriptions pour l’année 2019-2020. A la fin de la séance déjà plus de cinquante personnes s’étaient inscrites. Depuis, l’effectif a encore augmenté. « Depuis plusieurs années nous tournons autour de soixante-dix adhérents » rappelle Françoise Pairard, l’ancienne présidente aujourd’hui secrétaire générale.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, derrière le sigle AVF se cache l’Accueil des Villes Françaises. Et on ne saurait dire qu’à l’antenne chalonnaise on ne sait pas... accueillir ! Vous venez d’arriver à Chalon pour des raisons professionnelles, familiales ou personnelles et vous vous sentez un peu seul. Alors, un conseil : rejoignez cette dynamique association. Rien de plus simple. Il suffit de venir à une des permanences assurées tous les mardis de 14 heures à 17 heures au local 20 rempart Saint-Vincent (tél : 03.85.93.56.74.).

Un service de renseignements pratiques peut également être consulté sur internet : http://reseau.avf.asso.fr/space/avfchalonsursaone

La cotisation annuelle, par personne, est de 25 € pour les nouveaux arrivants et de 35 € pour les autres adhérents.

Vous pourrez ainsi participer à des activités sportives, ludiques et intellectuelles, à des promenades-découvertes des innombrables richesses culturelles et architecturales de la région, à des visites d’entreprises, et à des sorties culturelles et gastronomiques.

Les activités hebdomadaires

Lundi : travaux créatifs : point de croix, patchwork, crochet, tricot, couture...

Mardi : ateliers ludiques : scrabble, tarot, belote.

Mercredi : peinture et mosaïque, en alternance tous les 15 jours.

Jeudis : marches, balades, découverte de la région.

Samedi : ponctuellement atelier calligraphie, atelier informatique.

Ponctuellement : atelier cuisine, art floral.

Les prochains grands rendez-vous

Vendredi 25 octobre 2019 : conférence sur « Les danses à la Renaissance », à 14h 30, au local.

Jeudi 7 novembre : promenade gastronomique sur Culles-les-Roches, avec déjeuner « choucroute » au restaurant « La Jouvence » à Saint-Gengoux-le-National.

Jeudi 21 novembre : accueil des nouveaux arrivants, en mairie de Chalon, à 18h 30.

Vendredi 22 novembre : soirée « beaujolais nouveau», chez « Paulette », à partir de 18h 30.

Mardi 10 décembre : repas de Noël, au Clos Bourguignon, à 12 heures. Mardi 19 décembre : après-midi cinéma, au Mégarama. Vendredi 17 janvier 2020 : galette des rois, à la salle de la Citadelle, à 15 heures.

Gabriel-Henri THEULOT