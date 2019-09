Quartier Saint-Cosme à Chalon, on se souvient de ses disparus lors de la seconde guerre mondiale

c'était ce dimanche matin à l'angle de la rue Victor-Hugo...

Dimanche matin, à l’angle de la rue Victor-Hugo et de la rue St Cosme, les membres du comité de quartier Saint-Cosme/Bellevue et sa Présidente Solange Dorey tenaient à rassembler les habitants du quartier pour une cérémonie en hommage aux Saint-Cosmiens disparus lors de la seconde guerre mondiale. Des bouquets de fleurs furent déposés au pied de celle qui pleure les siens par le Maire de Chalon, Gilles Platret, Sébastien Martin, président du Grand Chalon et le comité de quartier. Plusieurs élus assistaient à cette cérémonie ainsi que des habitants du quartier. Comme le veut la tradition, les Saint-Cosmiens étaient invités à déguster les fameuses corniottes et le vin doux proposés à la vente par le comité.