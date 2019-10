Les photographes locaux sont à l'honneur lors de l'exposition "Miroir" au parc Georges Nouelle

du 28 septembre au 21 janvier 2020...

« Miroir », c’est l’intitulé de cette 11e exposition des Rendez-vous du parc, au Parc George-Nouelle. La Ville de Chalon célèbre les 180 ans du dépôt du brevet du daguerréotype en 1839, date conventionnelle de l’invention de la photographie. Ce procédé photographique mis au point par Louis Daguerre résulte de son association avec Nicéphore Niepce dès 1829. L’invention dont le temps de pose était très réduit suscita un réel engouement et fut commercialisée dans le monde entier. Les daguerréotypes, plaques de cuivre recouvertes d’argent poli étaient aussi appelés « miroir qui se souvient » ou « miroir d’argent ».

Le vernissage de cette exposition a eu lieu ce mardi matin par le maire de Chalon, Gilles platret, Benoit Dessaut, adjoint au maire chargé de la culture et du patrimoine, Mina Jaillard, conseillère municipale et en présence de plusieurs élus.

29 photographies réalisées par 23 photographes locaux composent cette exposition (67 photographes ont participé au concours).

Le jury était composé de : Benoit Dessaut, adjoint au maire chargé de la culture et du patrimoine, Mina Jaillard, conseillère municipale, Daniel Gautherot, membre des Amis du Musée Niepce, Laurent Vallon, Musée Nicéphore Niepce, Sébastien Jouanny, Musée Nicéphore Niepce et Cosima Lucotte, photographe amateur. Ils ont voté selon les critères suivants, la pertinence et respect du thème, la qualité technique, la qualité esthétique, l’originalité et la créativité.

Le 1er Prix revient à Isabelle Féraud avec « Immeubles souples ». 2e prix : Jean-Claude Alary avec « Dans le miroir de la Chouette hulotte ». 3e prix : Bruno Potillon avec « Promenade après l’averse ».

L’exposition « Miroir » se tient du 28 septembre au 31 janvier 2020sur 15 panneaux en aluminium et acier d’une surface de 2,00 x 1,20m implantés dans le parc.

La gagnante : Isabelle Féraud avec "Immeubles souples"