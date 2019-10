Montreux (Suisse) : La quadrette (boules lyonnaises) Victor Bonetti, Nathalie Poget, Daniel Chevrey, Jean Philippe Blondet remporte le concours A de la fraternité franco-suisse !

Une deuxième édition réussie !

Initiée il y a un an, par la grande championne de pétanque Nathalie Poget (3ème aux championnats du monde en 2004 et 3ème aux Mondiaux en 2018), victorieuse du national de pétanque de Chalon-sur-Saône en 2018..., concrétisé par Pierre Alain Dumas Vice-président du club de pétanque de Clarens et un bouliste de la Boule d’Or, une nouvelle édition du concours de la fraternité franco-suisse s’est déroulée au bord du lac Léman à Montreux sur le terrain des pierriers, lundi après-midi.

Côté Suisse, ce sont une vingtaine de joueurs qui sont venus se frotter aux 8 boulistes chalonnais. Si du côté helvétiques on prône la pétanque, tout le club de Clarens s’est mis à l’heure de la boule lyonnaise afin de pratiquer ce sport et participer à des parties acharnées. Certains ont eu des aptitudes évidentes à pratiquer ce sport : la championne de pétanque Nathalie Poget mais on retiendra aussi les bonnes prestations de Pierre Alain Dumas aux points et de Victor Bonetti (sélectionneur de l’équipe nationale suisse féminine) aux tirs …

Ces rencontres sportives de l’amitié et de la fraternité se sont terminées par une réception sur la plage de Montreux,

Et par un repas dans le boulodrome du club de Clarens.

Cette soirée qui s’est terminée très tard s’est soldée par le renforcement des liens entre ces deux clubs (Voir la photo du jour info-chalon.com), où un match retour en France va être programmé très prochainement !

On notait la présence lors de cet événement de Livio Grando, Président du Boulodrome de Chailly sur Montreux.

Résultats :

Finale du concours au cumul deux manches finale A

La quadrette Victor Bonetti, Nathalie Poget (Clarens), Daniel Chevrey, Jean Philippe Blondet (Boule d’Or Chalon-sur-Saône) bat la quadrette Pierre Alain Dumas (Clarens), Denis Isaie, Daniel Delarche et Georges Desbrosses (boule d’Or) 13 à 5 (1ère partie) et 13 à 8 (2ème partie).

Finale du concours au cumul deux manches finale B

La triplette Daniel Diry, Philippe Desbois (Boule d’Or), joueur de Clarens bat la triplette Bernard Boivin (Boule d’Or), joueurs de Clarens au goal-average (13 à 6) et (8 à 13).

Un petit clin d'oeil aussi à la charmante épouse de Pierre Alain qui est venue assister à la rencontre!

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B