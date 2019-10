Natahlie Poget devient ambassadrice d’info Chalon en Suisse et Pierre Alain Dumas parrain du concours de la fraternité franco-suisse

La photo du jour info-chalon.com

Tout le monde sait qu’info-chalon a largement dépassé les frontières pour être lu dans le monde entier. Aussi, quoi de mieux, pour ce journal du net, que d’être représenté dans les pays limitrophes par une personnalité représentative.

Lors de la seconde édition du concours de la fraternité franco-suisse qui s’est déroulée au bord du lac Léman à Montreux sur le terrain des pierriers, lundi après-midi, la présence de la joueuse de pétanque Nathalie Poget , plusieurs fois championne de Suisse (doublette et triplette), 4ème aux championnats du Monde en 1990, 3ème aux championnats du monde en 2004, Vainqueur aux National de Chalon-sur-Saône en 2018, 3ème aux championnats d’Europe en 2018… n’est pas passé inaperçue.

Aussi, lors de cette rencontre de l’amitié et de la fraternité qui s’est soldée par un repas de tous les joueurs dans le magnifique boulodrome du club de Clarens, une petite surprise attendait Nathalie Poget, licenciée au club de Clarens, qui a été désignée comme ambassadrice d’info Chalon en Suisse (remise du maillot info-chalon) et marraine du concours de la fraternité franco-suisse (remise du foulard du club) et pour Pierre-Alain Dumas, Vice-président du club de Clarens, désigné parrain du concours de la fraternité franco-suisse (remise du maillot du club de la Boule d’Or et du foulard).

J.P.B