Tabourets et mange-debout de Thierry Jourdan sur la Tour Eiffel

Invité par « Destination Bourgogne » dans le cadre du Salon International IFTM Top Resa, un rendez-vous des professionnels du Tourisme, Thierry Jourdan a, une nouvelle fois, présenté ses créations cette fois-ci au premier étage de la Tour Eiffel.

Après sa présence au Salon VIP du Grand Prix de Paris Longines d’Equitation au Champ de Mars; le concert du 14 Juillet sous la Tour Eiffel, le créateur designer Thierry Jourdan a été invité par les organisateurs de « Destination Bourgogne » à se joindre aux entreprises bourguignonnes de tourisme, aux Offices de Tourisme et hôteliers bourguignons, lesquels assuraient la promotion du territoire à ce Salon des professionnels du Tourisme « Top Resa » qui s’est déroulé à Paris, Porte de Versailles du 1er au 4 octobre 2019.

Une soirée exceptionnelle s’est déroulée au premier étage de la Tour Eiffel, dans le Salon Gustave Eiffel, afin de mettre en avant les atouts touristiques et gastronomiques de la Bourgogne. Pas moins de 22 entreprises étaient présentes à cette présentation et notre Chalonnais Thierry Jourdan a présenté au public ses tabourets et mange-debout aux formes de Tour Eiffel.

Une création originale qui petit à petit commence a bien faire son chemin, soit auprès des grands évènements, mais aussi en direction de certaines entreprises désireuses d’apporter une animation particulière et originale ou encore auprès des particuliers désireux de décorer leurs intérieurs avec des tabourets, voir des mange-debout.

Pour Thierry Jourdan ce fut l’occasion, au cours de cette soirée, de se faire mieux connaitre auprès des entreprises présentes, d’autant que «Destination Bourgogne» avait également invité Sophie Diry, la toute récente Miss Bourgogne, originaire de Saône et Loire et candidate au titre de Miss France.

Le concept de Thierry Jourdan petit à petit prend corps. Actuellement ce créateur-designer est dans une démarche de présentation des produits, tout en sachant qu’il peut mettre à disposition tabourets et mange-debout pour un évènement réceptif particulier en Bourgogne ou ailleurs et que par ailleurs l’entreprise se met en place sur la plan de la fabrication des produits.

JC Reynaud

Pour contacter Thierry Jourdan uniquement par mail à : tjourdan.design@gmail.com