La licence informatique a fait sa rentrée à Chalon sur Saône

Signe que les villes secondaires à l'image de Chalon sur Saône sont dans une phase de densification de leurs offres universitaires, c'est bien celui de l'ouverture de cette nouvelle filière. Les explications d'info-chalon.com.

C'est un travail conjoint entre les équipes du CNAM, de l'ENSAM et du Grand Chalon qui a permis de concrétiser cette nouvelle offre de formation sur notre intercommunalité. Une "école du numérique" saluée par l'ensemble des protagonistes, qui ont souhaité être présents aux côtés de ces étudiants qui effectuaient leur rentrée universitaire sur les bancs de Nicéphore Cité. Une nouvelle corde à l'arc de cet établissement chalonnais qui endosse de plus en plus cette mission de formation universitaire.

Constitué de la nouvelle licence informatique générale portée par le CNAM Bourgogne-Franche Comté et du Master "Management des Technologies Interactives 3D de l'ENSAM, l'école du numérique du Grand Chalon est définitivement lancé sur ses rails.

Les étudiants sont partis pour une formaiton sur 3 ans avec une première année en formation initiale à laquelle viendront s'ajouter deux années en alternance avec une immersion en entreprise rémunérée pour les étudiants. Pour la vingtaine de places disponibles, pas moins de 200 étudiants ont sollicité la formation à travers la plate-forme ParcourSup. A l'issue de leur licence, la possibilité est d'ores et déjà donnée aux étduaitns d'intégrer les formation en réalité virtuelle dispensées par l'Institut Image de Chalon sur Saône. Le Master Ingénierie était en quelque sorte une formation unique en France permettant aux étudiants de se fprmer aux technologies interactives 3D.

Laurent Guillaumé