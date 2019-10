Une délégation du lycée Émiland Gauthey présente au Salon des Métiers et Formations Artistiques à Paris

c'était ce week-end au parc des expositions…

La Formation Complémentaire d'Initiative Locale (FCIL) "Art et Couture" du lycée E. Gauthey à Chalon-sur-Saône était présente au salon "Formations et métiers artistiques" au Parc des Expositions ce week-end à Paris grâce au financement d'un stand par la Région Bourgogne-Franche Comté. Cette formation doublement labellisée "Campus des métiers et des qualifications Maroquinerie et Métiers d'Art" et "Excellence Métiers d'Arts", est accessible en formation initiale ou continue, aux personnes souhaitant révéler leurs talents dans les domaines de l'Art et de la Couture.

Mme Quercia, Directrice Déléguée aux Formations Technologiques et Professionnelles et Monsieur Oddoux, professeur coordonnateur de la discipline « Métiers de la Mode » ont pu à cette occasion, échanger avec un public très diversifié et contribuer ainsi à faire connaître la richesse des parcours dispensés dans notre établissement."