A l'IUT de Chalon c'était aussi la Fête de la Science

avec la visite ce vendredi de plusieurs écoles primaires de Chalon et du Grand Chalon…

La Fête de la Science est un événement national annuel qui a lieu cette année du 5 au 13 octobre et qui permet de faire découvrir au grand public la science sous toutes ses formes grâce à divers ateliers et expériences. Ce vendredi, l'IUT de Chalon organisait une opération Phare sur cette fête de la Science. Pratiquement 300 élèves de primaire ont découvert les expériences et les travaux des enseignants et étudiants de l'IUT. Des élèves d’écoles primaires de Chalon et du Grand Chalon ont participé aux dix ateliers mis en place. Des ateliers qui portaient sur la découverte des polymères, , la chimie et l’électricité avec le gravage d’une plaque d’acier métallique à ramener chez soi, le ciment : compression et étalement, la fabrication d’un ludion, la maïzena : un fluide non newtonien, la découpe au fil chaud dans une plaque de polystyrène, l’atelier : Un acier est-il fragile ? : avec le test du mouton de Charpy, la transformation d’un signal sonore en signal lumineux, la découverte du tabeau périodique, l’expérience en électrostatique, magnétisme et électromagnétisme. Ces jeunes ont appris tout en s'amusant et ont découvert les sciences et les technologies de demain et auront peut-être suscité des vocations.

Gianni Pillon, Directeur de l'IUT de Chalon, Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon, chargée de l’Emploi et de la Politique de la Ville et Dominique Gevrey, Délégué Régional à la recherche et à la technologie de Bourgogne/Franche-Comté ont visité les différents ateliers.