Belle réussite pour le dernier vide-grenier organisé par Loisirs Aubépins de l'année

Ce dimanche, avait lieu un vide-grenier vers le centre commercial des Aubépins. Il s'agissait de la dernière manifestation du genre organisée par l'association Loisirs Aubépins de l'année pour le plus grand bonheur des chineurs et le moins que l'on puisse dire c'est que le public était au rendez-vous. Plus de détails sur Info Chalon.