Du 18 au 20 octobre 2019 : l’EVB pour trois concerts du Messie de Haendel

Encore un évènement majeur musical avec trois concerts de l’Ensemble Vocal de Bourgogne sur l’oeuvre du Messie de Haendel à Chalon (le 18), Dijon (le 19) et Tournus (le 20).

S’il est une oeuvre maitresse dans le monde de la musique dite »Classique », elle est bien celle de Georg Friedrich Haendel pour son « Messie », oeuvre que le compositeur écrivit en 1741 à Londres en 24 jours. Un texte que l’auteur a voulu en se référant à l’Annonce de la venue du Christ, sa passion et sa résurrection et à la rédemption qu’elle opère. Une oeuvre qui se divise en trois parties comprises de l’Ancien et du Nouveau Testament :

- l’annonce de la venue du Christ et sa naissance

- les souffrances, la mort et la résurrection avec en final le fameux « Halleluyah ! »

- le salut et la victoire apportés par le Christ

Un choix important et volontaire d’interpréter cette oeuvre majeure, de la part de l’Ensemble Vocal de Bourgogne que préside Patrice Schaal et que dirige le jeune et talentueux chef d’orchestre et de choeur, Jean-Charles Dunand depuis 2017, en remplacement de Manuel Simonet dont il était son assistant. Un chef dont les activités sont nombreuses tant en Bourgogne qu’à Paris, lui qui est passé par le Conservatoire de Chalon-sur-Saône, qui a poursuivi ses études au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne pour devenir professeur de cor. Il obtiendra son DEM de chef de choeur en 2018 avec la mention Très Bien. Il dirige par ailleurs l’orchestre Hélios ainsi que le choeur Tempestuoso en l’église de la Madeleine à Paris.

Un orchestre et quatre solistes

Pour ces trois concerts, l’orchestre Hélios aura la charge d’accompagner le choeur EVB et les quatre solistes. Un orchestre dont la raison d’être est d’avoir comme mission d’insérer professionnellement de jeunes musiciens à la pratique d’orchestre, que ce soit dans un répertoire symphonique ou choral.

Dans cet orchestre sera présent un musicien passionné par les claviers en la personne d’Antoine Bonardot, creusotin d’origine et titulaire de deux DEM en clavecin et formation musicale. Il enseigne au Conservatoire de Chalon ainsi qu’à l’école de musique de Chagny.

Quatre voix accentueront la beauté de cette oeuvre, quatre solistes qui se produiront, à savoir :

- Marie Remandet (Soprano), une chalonnaise qui a étudié le violon à l’école de musique de Chalon, avant de se passionner pour le chant. Son parcours d’interprète dans de nombreuses oeuvres est impressionnant.

- Anne Schlick (Alto), une mezzo-soprano qui a obtenu son DEM de chant au Conservatoire de Colmar et dont le répertoire est le fruit de ses gouts éclectiques et de ses différentes rencontres musicales.

- Stephan Olry ( Ténor), là encore un diplômé en chant lyrique des Conservatoires de Strasbourg et Colmar ainsi que de l’Université de Strasbourg, qui n ‘hésite pas à embrasser dix siècles de musique qu’il présente à travers le monde.

- Xavier Bazogue (Basse), cet ancien étudiant en musicologie est entré au Conservatoire National de Région à Strasbourg afin d’étudier le chant. On le sait également compositeur, arrangeur et écrit pour différents ensemble.

Trois concerts en trois jours

L’Ensemble Vocal de Bourgogne (EVB) se produira en trois concerts avec 52 choristes, 15 instrumentistes et 4 solistes :

vendredi 18 octobre 2019 à 20h, en la cathédrale Saint Vincent de Chalon-sur-Saône, billetterie à l’entrée le jour du concert ou auprès de l’Office de Tourisme de Chalon.

samedi 19 octobre 2019 à 20h en l’église du Sacré-Coeur de Dijon, billetterie à l’entrée ou chez Cultura (Dijon - Toison d’or) également par mail à ensemble-vocal@orange.fr

dimanche 20 octobre 2019 à 17h en l’abbaye Saint Philibert de Tournus, dans la cadre du Millénaire de l’abbaye, réservation vivement conseillée auprès de l’Office de Tourisme de Tournus au 03 85 27 00 20

Prix des places 20 euros ; tarif réduit à 16 € pour les membres de l’USMC et gratuit pour les moins de 14 ans.

JC Reynaud