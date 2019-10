C.M Informatique, la vraie solution informatique !

L’ultime chance quand vous pensez que votre ordinateur est H.S et que vos données sont perdues à cause d’un virus !

Virus informatique, un nom qui fait froid dans le dos de tous les internautes. Tout le monde le sait, les virus informatiques ont pour instruction de perturber le fonctionnement de votre PC et la destruction des systèmes informatiques les uns après les autres.

Si certains sont plus puissants tels que ceux qui portent l’appellation ‘Gendarmerie Nationale’, ‘spywares’ ou ‘cheval de Troie’ … » d’autres sont connus également pour causer de gros dégâts sur vos ordinateurs de type Mac où P.C. Dans ces cas là, une fois que votre système informatique est touché, une seule solution s’offre à vous : « C.M Informatique » !

Radouane Ben Nejma, 37 ans, a créé sa société en 2008, ce professionnel de l’informatique détenteur d’une licence informatique (BAC + 3) propose de la vente et du dépannage informatique. Les réparations peuvent être immédiates ou en 24 et 48 heures selon la panne. Des jeunes lycéens de BEP, BAC pro et BTS viennent en formation dans son entreprise.

Problèmes informatiques, conseils, achats, mise en place d’anti virus, pertes de données … Confiez votre PC à un vrai professionnel et venez retrouver Radouane Ben Nejma dans son commerce C.M Informatique, 23 Grande rue Saint-Cosme à Chalon-sur-Saône.

Le magasin est ouvert tous les jours de la semaine sauf le dimanche et lundi matin. Vous pouvez contacter la société C.M informatique au 03 85 45 41 17 ou 06 16 61 72 81.

Publi-information