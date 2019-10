La Rue Kétanou a pris allègrement le pouvoir à la loyale à Chalon

Pour son retour aux affaires, et de facto, La mise en circulation de la saison 2019-2020, « A Chalon Spectacles » n’a pas fait dans la demi-mesure ni dans le tout-venant, et encore moins déroulé le tapis rouge la neurasthénie en ce jeudi 17 octobre! A Chalon-sur-Saône, dans une salle Marcel-Sembat où on a joué à guichets fermés, d’une pierre deux coups ont été faits. Les duettistes de Mun tout d’abord, puis le quatuor de La Rue Kétanou déversant des flots de musique festive.

Des violoncelles féminisés

A vrai dire l’ambiance est allée crescendo, au gré des interprétations. Ce fut en première partie Leïla Kourich et Esther Lefebvre, de Mun, envoûtantes grâce à une domestication de leur instrument, le violoncelle. Tout en harmonie, le spectacle donné s’est avéré propice aux évasions lointaines, au moyen du swing, des changements de rythme. Sur la gravité de l’instrument et sa caisse de résonance, leurs voix langoureuses se sont placées sur des titres de leur cru. Ou encore la reprise à leur compte de « Qui ? », de Charles Aznavour. Assurément un moment de poésie de belle facture, alors que dans la salle s’élevait un joyeux brouhaha dû aux spectateurs conversant comme si de rien n’était, un verre à la main…

La Rue két’ au zénith d’une forme aux effets euphorisants

Debout comme un seul homme dans la fosse, le compact public au sein duquel la chaleur humaine n’était pas un vain mot, aura calqué son comportement de bout en bout sur la prestation particulièrement explicite des membres de La Rue Kétanou, obnubilés par la volonté de rendre cette soirée divertissante à souhait. Tant et si bien que Mourad Musset, Olivier Leite, Florent Vintrigner et Pierre Luquet n’ont pas mis la pédale douce pour parvenir à leurs fins. A l’aide d’un répertoire fortifiant où chanson française, folk, et tutti quanti essaiment les accents et les tonalités de la vie sociétale à grand renfort de force de persuasion, de mansuétude et d’humour, d’aucuns ont vibré de l’intérieur, mais pas uniquement. On a en face de La Rue Két’ opiné du chef, bu les paroles, s’est dandiné voire davantage sans arrêt sur des musiques dynamisantes plus souvent qu’à leur tour, signes ostensibles d’une symbiose nullement surfaite. Cerise sur le gâteau : les Chalonnais et consorts ont eu droit à plusieurs tires qui figureront sur le nouvel album du groupe, dont la sortie aura lieu à la mi-janvier 2020.Une soirée à classer sans conteste dans les annales de tout bon groupie au sens large qui se respecte.

Michel Poiriault

poiriault.michel@wanadoo.fr