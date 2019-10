Inauguration de la a 20e édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise !

Les auteurs de l’ouvrage ‘4 saisons en Côte Chalonnaise’ aux éditions Bamboo, John Wyand et Emmanuel Mère mis à l’honneur !

Après le lancement officiel de la Paulée qui s’est déroulé le mardi 8 octobre, l’inauguration de la 20e édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise s’est déroulée le vendredi 18 octobre à 17 h 00 dans le Salon d'Honneur de la mairie de Chalon-sur-Saône, en compagnie des deux confréries vineuses à l’origine de l’événement : la Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey et la Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny.

Face à une quarantaine de personnes, Jean-Jacques Boyer, Sous-prefet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de nombreux élus, vignerons et sympathisants s'étaient donnés rendez-vous pour l’inauguration officielle de cette Paulée 2019.

Voici quelques extraits des discours prononcés lors de cette inauguration :

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône : « Merci de votre présence pour ce grand lancement qui a une saveur bien particulière dans la mesure où il y a 20 ans, les hostilités étaient lancées et que cette guerre de convivialité et de bonne humeur n’a pas encore aspiré aucun armistice et d’ailleurs nous souhaitons que le combat vineux, que le combat des amateurs, que le combat du bon coup, puisse se poursuivre encore bien des décennies dans cette ville. Je suis d’ailleurs entouré des deux sociétés qui ont initié ce grand moment le 3e weekend d’octobre, ces confréries qui ont tenu bon, deux décennies […]

Cette belle fête d’après vendanges, Paulée, ce mot que l’on ne nous volera nulle part puisqu’il est bourguignon et éminemment bourguignon, ce mot qui a symbolisé pour des générations de vignerons et de vendangeurs surtout la fin d’un travail harassant, d’un travail joyeux certes mais d’un travail dur, surtout quand la vendange parfois se complique d’une météo capricieuse. Il y a des moments où il faut savoir partager et dans le vignoble on le sait bien et la Paulée, ce repas, cette fête qui uni ses vendangeurs, compte parmi ces moments là ! Aussi, je voudrais avoir une pensée émue et amicale pour Charles Dubesset, qui avec Yves de Suremain, a été l’initiateur de cet événement. Je salue sa mémoire ici en votre présence à tous […]

Sans le vin Chalon n’aurait pas été Chalon et sans doute que sans Chalon, la Côte chalonnaise n’aurait pas connu l’évolution qui a été la sienne. C’est donc un mariage non seulement de raison mais c’est aussi un mariage d’amour et nous en sommes collectivement témoins et il est important de ce le redire chaque année même si on a bien d’autres occasions de le faire […]

Je vais rendre honneur maintenant à deux hommes de valeur à qui je vais demander de bien vouloir me rejoindre c’est le photographe John Wyand, et Emmanuel Mère ! Pourquoi est-ce qu’on les met à l’honneur ? C’est parce qu’ils ont travaillé pour produire cet ouvrage ‘4 saisons en Côte Chalonnaise’ aux éditions Bamboo, dont la sortie coïncide avec la Paulée de la Côte Chalonnaise. Les photographies de John sont superbes, surprenantes, décalées, d’ailleurs John, c’est le plus chalonnais de tous les anglo-saxons du monde et il fallait pour accompagner les photographies de John, un auteur qui connaisse son sujet par cœur et avec Emmanuel Mère on ne prenait pas de risque, ni sur l’origine contrôlée, ni sur la qualité de la production car c’est un auteur, un poète… que l’on apprécie […]

On avait également organisé un quiz sur le stand de la ville pendant la foire de Chalon et nous avons la gagnante qui est ici, c’est Madame Marceau qui remporte le prix (1 place gratuite pour le repas du gala de la Paulée) que je remercie de sa participation [...] Vive les Confréries, vive la Côte Chalonnaise, merci beaucoup ! ».

Yves de Suremain, Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey : « Lorsqu’il y a 20 ans avec notre ami Charles Dubesset , nous avons inventé la Paulée, au départ c’était déjà un jeu, c’était des histoires, on avait monté une petite association entre nous pour vendre des vins. On faisait les bistrots, les marchés … mais certaines fois on vendait rien, on n’avait pas de clients, pas de visiteurs, alors on a inventé la Paulée de la Côte Chalonnaise en se disant tout de suite, pourquoi on est Côte Chalonnaise et qu’à Chalon-sur-Saône, il n’y a pas de fête du vin ? C’est comme cela que l’on est parti et 20 après on est persuadé que cela va durer des décennies […] Voilà, cette Paulée, c’est la Côte Chalonnaise, ce n’est pas une appellation, pas notre appellation, c’est un ensemble de choses qui fait cet événement […] Alors la prochaine étape pourquoi pas, ce sont les climats en Côte Chalonnaise à l’U.N.E.S.C.O ! ».

Laurent Cognard , Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny : « Alors bien sûr, pendant cette Paulée, nous allons penser à Charles et nous trinquerons tous ensemble à son bon souvenir. Je vous remercie toutes et tous de nous suivre depuis 20 ans déjà ! Bonne Paulée à tous ! Merci à la municipalité de nous suivre et de nous redynamiser depuis quelques années pour arriver à un tel événement que l’on a aujourd’hui. Et puis, Charles aurait dit, bonne Paulée et large soif, alors à tous, bonne Paulée et large soif ! Je vous remercie! ».

