« Le Petit Monde de Tentations » : à l’occasion de sa date anniversaire, on vous propose jusqu’à fin octobre des remises jusqu’à - 30% et des bons de réduction de 20 euros, idéal avant les fêtes !

Un petit jeu proposé à la caisse lors de votre paiement vous permettra de faire des économies !

Peut-être n’avez-vous pas encore pensé à vos achats de noël et vous cherchez un jouet ou un jeu original qui saura surprendre et surtout vous ne voulez pas vous tromper dans votre choix ? Une seule solution s’offre à vous pour satisfaire les enfants à Noël : « Le Petit Monde de Tentations »

Tous donc au 18 Grande rue à Chalon-sur-Saône ! Dans cette jolie boutique de jouets et de jeux, vous serez reçu par Elodie, Responsable du magasin, qui saura vous conseiller sur le meilleur choix possible et les dernières tendances du moment adaptés à l’âge de l’enfant.

Actuellement à l’occasion de sa date anniversaire de reprise du magasin et jusqu’à fin octobre, lors de vos paiements en caisse au magasin, un petit jeu de dés vous est proposé (identique au jeu de l’oie) qui vous permet d’avoir des pourcentages de réduction immédiats de - 10 à - 30 % ainsi que des bons de réduction de 10 et 20 euros.

Le magasin « Le Petit Monde de Tentations » 18 Grande Rue à Chalon-sur-Saône est ouvert le lundi après-midi de 14 H 30 à 18 H 30 et du mardi au samedi de 9 H 30 à 12 H et de 14 H à 19 H. Renseignements tél 03 85 93 38 21.

Publi-information