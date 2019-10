Paulée 2019 : Une intronisation sous le signe de l’écriture, du vin et de la photographie

Une alliance qui va à merveille au territoire

Après le défilé des confréries vineuses et la messe de la Saint-Hubert, la confrérie Saint-Vincent et disciples de la chanteflûte de Mercurey et la Confrérie des embrasseurs du fin goulôt de Montagny avaient organisé une cérémonie d’intronisation.

Avant les deux intronisations, la parole était donnée à Yves de Suremain, Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey : « Voici le commentaire du millésime 2019 en Côte Chalonnaise : Exubérant ! Les millésimes en 9 ont toujours été exceptionnels pour nos vins de Bourgogne afin de nous permettre de fêter dignement la Paulée de la Côte Chalonnaise et cette année des 20 ans, il l’est encore plus ! Tout avait commencé par un printemps capricieux suivi d’une floraison chaotique et d’un été très chaud. Nos raisins et nos grappes furent plus petites que la moyenne surtout pour notre cépage Chardonnay. Nous avons du endurer bon nombre de vendanges commencées autour du 9 septembre. Le potentiel naturel d’un raisin bien mûr et gorgé de soleil.

Voici nos vins rouges : Les jus étaient d’une couleur rouge intense, aux arômes et goûts de coulis de framboises, de mûres ou de cassis. Le vin, à garder, ses pleines concentrations s’accompagnant et c’est bien là le miracle, d’une vraie acidité proche tout à fait classique.

Voici nos vins blancs : Ils sont tout aussi puissants voire plus ! Ils sont une alliance majestueuse de fruits confits, de cédrat, d’abricots, vous savez celui que l’on ramasse chaud […] Là aussi, une belle acidité bourguignonne les accompagne parfaitement. Le millésime 2019 en Côte Chalonnaise est une pierre précieuse. Laissez-le s’approfondir de plénitude, il sera à déguster avec éducation et délectation ! ».

La confrérie Saint-Vincent et disciples de la chanteflûte de Mercurey et la Confrérie des embrasseurs du fin goulôt de Montagny ont procédé ensuite à l’intronisation du photographe John Wyand (Mercurey) et de l’écrivain et poète Emmanuel Mère (Montagny), auteurs de l’ouvrage ‘4 saisons en Côte Chalonnaise’ aux éditions Bamboo.

Le photoreportage info-chalon.com