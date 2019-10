La 13e édition du défilé de mode Chérie FM a obtenu un vif succès

par info-chalon.com, partenaire média…

Comme chaque année, le grand Salon du Colisée accueillait le défilé de mode Chérie FM et dévoilait la collection de prêt à porter automne/hiver. La salle était comble. Le temps d’une soirée plusieurs commerçants chalonnais ont mis en avant leurs plus belles tenues, chaussures, bijoux et accessoires. Ils se sont retrouvés pour un moment convivial et festif lors d'une soirée privée où ils ont pu échanger.

Les boutiques qui participaient au défilé sont :

Le Bar à Jeans, 15 rue Général Leclerc à Chalon. Château Noirot, 8 place du Monument à Pierre-de-Bresse. Framboise Boutique, 57 rue aux Fèvres à Chalon. Jules 43 Grande Rue à Chalon. Selmana Boutique, 30 Grande Rue à Chalon. Rouge gorge « Les Dessous de la Vie », 61 Grande Rue à Chalon et Super Dry, 6 rue du Châtelet à Chalon.

Les partenaires beauté : LB Studio (Coiffure homme/femme), Laëtitia Boivin, 3 rue Georges Musy à Taisey. Aquazen Spa, 19 rue Carnot à Chalon.

Les partenaires accessoires : Clerget Chaussures 15 Grande Rue à Chalon. Côté Optique, 2 Grande Rue à Chalon. Mauboussin 48 Grande Rue à Chalon.

Sans oublier la Ville de Chalon, le Grand Chalon et de nombreux partenaires, comme Volvo "Nördik Star Autos" Avenue de l'Automobile à Chalon et bien d'autres...

Bastien Villeboeuf, photographe chalonnais exposait quelques clichés dans son domaine de prédilection, le monde animalier. Bastien est né le février 1992. Baigné dans le monde de la musique avec sa famille musicienne, il élargit sa vision de l'art en se passionnant pour la photographie. Il fera l'acquisition de son premier Reflex à l'age de 20 ans. A 25 ans, il transforme sa passion en créant sa "boite" de photographie. Ses terrains de prédilections, l'immobilier, la restauration, l'automobile, mais également l'astronomie, les paysages et surtout les animaux.

Bastien Villeboeuf