4 913 : Non ce n'est pas le code de ma carte bancaire!

info-chalon.com, partenaire média vous en dit plus…

C'est le nombre de participantes (et participants) de la 7e édition de La Chalonnaise qui s'est déroulée ce dimanche matin. Seul (es), en famille, entre ami (es) ou collègues vous étiez 4 913 (chiffre officiel) a participer à cette marche/course conviviale organisée par le Grand Chalon Athlétisme, Grand Chalon et Ville de Chalon. Pas de record battre mais participer pour une bonne cause...

La suite de notre reportage photos de La Chalonnaise à venir sur info-chalon.com

Échauffement pour les 4913 participantes (et participants)

Transdev Stac

Le CH William Morey bien représenté