Le Square Lutecia fait peau neuve à Chalon-sur-Saône

Petit écrin de verdure niché au cœur du quartier de Saint-Jean-des-Vignes, le Square Lutecia a fait peau neuve. Retour sur la transformation de cet îlot de tranquillité à deux pas du centre-ville avec Info Chalon.

Inauguré par le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, le mercredi 25 septembre, à 16 heures 30, le Square Lutecia, situé au 15-19 Impasse du Monument, dans le quartier de Saint-Jean-des-Vignes, fait peau neuve.



Ce parc a subi des transformations dans le cadre de l’appel à projet «À vous d’inventer la Ville» édition 2018, en novembre dernier. En effet, en partenariat avec le service des Espaces verts de la Ville, ce dernier a été réaménagé et modernisé.



Les membres du Conseil de quartier, porteurs du projet de réaménagement du square Lutecia, ont travaillé sur l’implantation d’une aire de jeux pour enfants et le déplacement du canisite afin que les propriétaires de chiens puissent avoir accès à celui-ci depuis le chemin.



Parmi les transformations opérées, l’ajout d’une structure multi-activités ainsi que la pose d’un panneau d’information et d’une balançoire à fléau, d’un tourniquet et d’un jeu à ressort.



En parallèle, des arbustes seront enlevés et de nouveaux arbustes seront plantés. De plus, des arbres fruitiers — un cerisier, un prunier et un kaki — fournis par la société Sonofep seront également plantés par le service des Espaces verts, très bientôt. Bien entendu, Info Chalon ne manquera pas de revenir sur cette plantation d'arbres fruitiers dans nos colonnes.



Ainsi, outre le service des Espaces verts de Ville, ce sont 3 entreprises qui ont été mobilisées pour cette opération d'aménagement du Square Lutecia, comme l'appelaient de leurs voeux les membres du Conseil du quartier de Saint-Jean-des-Vignes, porteurs du projet , dont les entreprises Manutan (fourniture et pose de l’aire de jeux) et Tarvel (déplacement du canisite).



Le coût total de l'opération s'établit comme suit :

— 53 968 € pour la fourniture et la pose de l'aire de jeux.

— 8 280 € pour le déplacement du canisite.

— 112 € pour l'ajout des arbres fruitiers.

