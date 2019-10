le Jeudi 31 Octobre de 14h à 17h...

à la résidence Béduneau 10 rempart Sainte-Marie à Chalon. Conditions : être âgé(e) de 70 ans ou plus et habiter le quartier. Présenter une pièce d'identité et justificatif de domicile. Pour les personnes handicapées, se munir de la carte orange. Renseignements au 06.59.83.03.29