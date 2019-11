Cocoon, le magasin qui sait prendre soin de vous et de votre intérieur

Un magasin aux mille senteurs où tout est soigné avec style afin d’aborder un moment rien que pour vous.

S’il y a bien un magasin, à Chalon-sur-Saône, de parfums et cosmétiques aux senteurs d’ailleurs, qui vous propose un moment d’évasion rien que pour vous, c’est à la jolie boutique ‘Cocoon », située 22 bis rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône.

Décorations d’intérieur, idées de cadeaux, parfums, soins pour la beauté des femmes… tout est parfaitement disposé dans cette boutique très tendance à l’ambiance feutrée, où l’on aime chiner les produits cosmétiques et les objets originaux qui se côtoient avec goût.

Cette jolie boutique aux multiples facettes qui vous propose de la bougie parfumée aux objets les plus tendances, privilégie des marques réputées telles que : L’Occitane, Esteban, Yankee Candle, Pomme Pidou, Melvita (bio), Bomb Cosmetics…

Dans ce commerce, vous découvrirez une ambiance cosy, poudrée… où le mot cocoon prend tout son sens. Dans un décor où l’on trouve mille détails, mille cadeaux de tous les jours mais aussi des jours exceptionnels, Céline Romann, la gérante du magasin et son employée Nathalie sauront vous conseiller parmi une gamme très large d’articles.

Poussez les portes de cette jolie boutique où règne la zen attitude et découvrez des cadeaux tous plus originaux les uns que les autres, dont 80 % sont fabriqués en France et vous sont proposés à des petits prix malins.

Magasin Cocoon 22 bis rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au samedi de 10 à 13 heures et 14 heures à 19 heures et 7j / 7 pendant les fêtes de fin d’année du 26 / 11 au 24 / 12. Tél 03 45 28 37 37

Publi-information