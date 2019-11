AVIS DE DECES - Monsieur Jacques SARRAZIN

CHALON SUR SAONE - LANS

Jacques SARRAZIN

nous a quittés à l'âge de 80 ans.

Danièle, son épouse,

Patrick SARRAZIN, Didier et Mireille SARRAZIN, Régine et Dominique BESSON, Florence et Patrice BORDET, Ludovic SARRAZIN et Marie-Hélène DUMONTET, ses enfants

Ses petits-enfants

ses arrière-petits-enfants

ainsi que toute la famille

vous invitent à vous unir à eux pour lui rendre un dernier hommage mercredi 6 novembre à 15h en l'église de Saint-Marcel.

Fleurs naturelles uniquement

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Nous rappelons à votre mémoire sa maman

Juliette

sa soeur et son beau-frère

Irène et Michel

et sa belle-fille

Martine