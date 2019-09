Avec un J comme Joie, Justine et Jérémy se sont dit oui !

Il a appartenu à Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal, d’unir au nom de la Loi, Justine, Joséphine, Françoise Bernardot, née le 10 décembre 1994 à Montpellier (Hérault) et domiciliée à Châtenoy-le-Royal, fille de Stéphane Bernardot et de Christine Delarche,

et Jérémy, Jules, Claude Aguillon, né le 22 juin 1993 à Toulouse (Haute Garonne), également domicilié à Châtenoy-le-Royal, fils de Pierre Aguillon et de Véronique Arexis.

Une union qui a été prononcé devant leurs deux témoins, Jordan Aguillon et Ambre Wenzel.

Notre site info-chalon.com renouvelle tous ses voeux de bonheur aux jeunes époux et ses félicitations aux parents.

JCR