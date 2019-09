Olivia et Jérémy se sont dits Oui !

13e mariage de l’année dans la commune de Châtenoy-le-Royal dont il a appartenu à Pierre Grépin, 3e Adjoint au maire, d’officier pour la circonstance.

Un mariage qui a uni :

Jérémy, Florian Cannette, né le 31 décembre 1988 à Chalon-sur-Saône, fils de Serge Cannette et Joëlle Loudenot.

avec

Olivia, Maryline Gelot, née le 18 juin 1990 à Chalon-sur-Saône, fille de Dominique Gelot et de Véronique Maillot.

Les jeunes époux sont domiciliés à Châtenoy-le-Royal, quartier de Cruzille.

Une union qui a pu se faire en présence des témoins respectifs de chacun, Jérôme Cannette et Morgan Gautheron.

JCR