Noces de diamant pour Renée et Daniel Gaillard

Belle réunion de famille hier dimanche, du coté de Châtenoy-en-Bresse au restaurant les Pieds dans l’eau. En effet Renée et Daniel Gaillard demeurant à Châtenoy-le-Royal, fêtaient leurs 60 ans de mariage, entourés de toute leur famille.

Un mariage qui a été célébré le 1er aout 1959, à la suite d’une rencontre de choc puisque les deux tourtereaux du jour ont fait connaissance dans une fête foraine à Chalon-sur-Saône et particulièrement sur un manège d’autos tamponneuses.

De leur union sont nés 7 enfants : Chantal, Norbert, Pascal, Hervé, Michel, Lionel et Florence lesquels ont généré 18 petits-enfants et actuellement 8 arrières petits-enfants.

Par la même occasion de cette célébration, la famille a salué également les 80 ans de Daniel, un Chalonnais né le 19 septembre 1939 et retraité des Etablissements Guillemard ou il a fait toute sa carrière comme chef d’atelier.

Félicitations et longue vie aux époux diamantaires de la part de notre site d’information www.info-chalon.com.

JC Reynaud